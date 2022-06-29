В Зауралье выбрали нового районного главу

Новым главой Мишкинского муниципального округа стал первый заместитель главы администрации Денис Мамонтов. Такое решение приняли депутаты окружной думы.

Напомним, прежний глава Сергей Курявцев не подал заявку на участие в конкурсе, он планирует уйти на пенсию. Всего были два претендента на должность руководителя муниципального округа. Кроме Мамонтова, в конкурсе участвовал технический кандидат – заведующий отделом сельского хозяйства администрации Евгений Прокопьев.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»