Власти Кургана национализируют водопровод

Депутаты гордумы Кургана на прошедшем 29 июня заседании приняли решение принять обратно в муниципальную собственность имущество от АО «Курганводоканал» (на 100% принадлежит городу). В частности речь идет об Арбинских очистных сооружениях, здании насосных станций, водопроводе.

В повестку вопрос внесли экстренно – перед самым началом заседания, у депутатов не было времени на изучение вопроса, однако все они, за исключением Якова Сидорова, поддержали деприватизацию. Спикер думы Игорь Прозоров пояснил, что имущество необходимо забрать, чтобы принять участие в программе «Чистая вода», позволяющей отремонтировать сети за федеральные средства.

Депутат Яков Сидоров напомним о том, что несколько лет назад МУП «Курганводоканал» преобразовали в акционерное общество, а затем муниципальное имущество, находящееся у него на балансе, на 49 лет сдали в аренду частному инвестору – компании «Водный Союз» (входит в Корпорацию СТС – прим. ред.) – с той же целью (до 2061 года бизнес должен был вложить в сети 25 млрд рублей).

«Согласно графику, с 2013 по 2018 год они должны были вложить 722 млн рублей, а вложили только 364 млн. Понятно, что они хотят, чтобы ремонт был не из их кармана, – рассуждает Сидров на своей страничке в соцсетях. – Поэтому я задал вопрос гендиректору «Водного Союза» Владимиру Овсянникову: если имущество вернется в город и чинить его будет государство, то вы расторгнете договор аренды и не будете собирать платежи с граждан? Овсянников сказал: нет, продолжим собирать. То есть они делегировали полномочия по починке сетей городу, оставив за собой право получать прибыль».

Объяснение Игоря Прозорова о том, что сети и объекты водопровода в Кургане имеют большой процент износа, но сегодняшний тариф не позволяет инвестору заниматься масштабной модернизацией, Сидорова не удовлетворило и он пообещал обратиться в прокуратуру.

Напомним, на балансе «Курганводоканала» находятся три комплекса очистных сооружений водопровода и канализации. Протяженность водопровода составляет 559 км, канализации – 389 км. О передаче канализации обратно в муниципальную собственность речи не идет.

Еще в 2019 году губернатор Вадим Шумков анонсировал, что сумма привлеченных федеральных средств по программе «Чистая вода» может составить 2,6 млрд рублей. В 2021 году, согласно отчету департамента строительства и ЖКХ Курганской области, регион потратил на обеспечение населения качественной водой 13 млн рублей, в то время как софинансирование из федерального центра составило почти 658 млн рублей. В начале апреля Вадим Шумков заявил о том, что во втором полугодии 2022 года в области приступят к модернизации Арбинского водозабора. Директор «Водного союза» Владимир Овсянников уточнял, что на первый этап реконструкции ОСВ «Арбинка» нужно 2,4 млрд рублей, в целом же стоимость полного обновления оборудования – порядка 4 млрд рублей.

Курган, Ольга Федорова

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