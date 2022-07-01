Дефицит бюджета Курганской области в 2022 году составит почти 8 миллиардов

Дефицит бюджета Курганской области в 2022 году составит 7,7 млрд рублей. Гасить его региональные чиновники собираются за счет кредитов и деньгами от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Об этом говорится в законе о корректировке бюджета, который 30 июня подписал заместитель губернатора Константин Ермаков.

После поправок доходы бюджета текущего года выросли на 2,3 млрд и составили 62 млрд 394 млн рублей. Стоит отметить, что большую часть составляют безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ – 35,7 (дотации, субсидии, субвенции). Объем собственных налоговых и неналоговых доходов – 26,2 млрд рублей. Расходы в 2022 году составят 70 млрд 142 млн рублей.

На 2023 год курганское правительство планирует доходы в размере 57 млрд рублей, 30 из которых предполагает получить безвозмездно из бюджетной системы РФ. Расходы запланированы в объеме 58,1 млрд рублей.

Курган, Ольга Федорова

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