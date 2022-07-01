Власти Зауралья ухудшили прогнозы по снижению численности населения в регионе

Власти Курганской области изменили свои прогнозы относительно снижения численности населения в регионе. После корректировки стратегии социально-экономического развития Зауралья на период до 2030 года цифры стали более пессимистичными.

Несмотря на многочисленные механизмы и инструменты, прописанные в документе для улучшения ситуации, согласно и консервативному, и даже базовому (более благоприятному) сценариям, численность населения за 2022-2030 годы сократится на 71,4 тыс. человек. Раньше этот показатель составлял 61,6 тыс. человек.

Число курганцев с доходами ниже прожиточного минимума (в 2021 году этот показатель составлял 18,5 от всего населения) с 2022 до 2030 года должно сократиться всего на 8,3 процентных пункта, в базовом сценарии – на 8,6%. В предыдущем варианте стратегии перспективы снижения числа людей, живущих за чертой бедности, по базовому сценарию были оптимистичнее – минус 9,4%.

Стратегия развития была утверждена областной думой 28 июня и подписана заместителем губернатора Курганской области Константином Ермаковым 30 июня 2022 года.

Курган, Ольга Федорова

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