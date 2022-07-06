Курганские власти устраивают 3 фолк-праздника подряд с приезжими артистами

Очередной праздник устраивают власти Курганской области с приглашёнными артистами – праздник Иван Купала в ЦПКиО областной столицы. 7 июля 2022 года выступать на нём будет коллектив «Калина фолк». Согласно сайту госзакупок, стоимость выступления приезжих музыкантов составит 220 тыс. рублей. Контракт с ними заключило «Курганское концертно-театральное объединение».

Праздник в стиле народных гуляний проходил в Кургане менее месяца назад, 12 июня, и назывался «Русское поле». На нём выступал «Кубанский казачий хор». Стоимость выступления – 3,7 млн рублей. Контракт также заключило «Курганское концертно-театральное объединение». При этом бывший сотрудник правительства Александр Тетерин заявил, что средства на выступление артистов выделил спонсор, не назвав имя спонсора. В правительстве Курганской области проигнорировали вопросы агентства «Новый День» о том, кто являлся спонсором концерта.

Кроме того, в конце июля 2022 года состоится ещё один, третий за лето, фольклорный праздник в Кургане. Он будет называться «Дары земли русской». На нём выступил известная певица Пелагея. Кто оплатит концерт и сколько он будет стоить – неизвестно.

Курган, Наталья Ефремова

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