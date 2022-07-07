В Зауралье будут судить женщину, которая заживо сожгла отца-инвалида

В Курганской области будут судить жительницу Целинного района, которая заживо сожгла отца. Мужчина по состоянию здоровья не мог самостоятельно двигаться. 43-летняя дочь положила между его ног подушку, подожгла ее, а сама ушла в другую комнату и легла спать. Потерпевшего с многочисленными ожогами обнаружили приехавшие через некоторое время родственники. От термических повреждений он скончался в больнице.

«Женщина обвиняется в совершении преступления предусмотренного п.п. «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство беспомощного лица, с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом. В случае признания обвиняемой виновной, ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы», – сообщает прокуратура Курганской области. Надзорное ведомство уже утвердило обвинительное заключение.

Курган, Ольга Федорова

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