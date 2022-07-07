Реальная зарплата курганцев в 2022 году снизилась на 4 процента

Комплексный план по увеличению доходов населения, разработанный курганским правительством по инициативе губернатора Вадима Шумкова, дал сбой из-за сложной экономической ситуации. Если в прошлом году фиксировался хоть и минимальный, но рост реальной заработной платы, то в 2022 году началось ее сокращение.

По данным Свердловскстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата жителей Курганской области за январь-апрель 2022 года составила 36,8 тыс. рубля. Это на 9,7% выше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Вместе с тем реальная зарплата в регионе (с учетом индекса потребительских цен) снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 4 процента.

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Курган, Ольга Федорова

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