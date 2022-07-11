российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 июля 2022, 14:24 мск

Новости Курган

Новости, Кратко, Популярное

Мишустин подписал документ о слиянии КГСХА и КГУ

фото – паблик правительства Курганской области «Вконтакте»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал официальный документ о слиянии курганской сельхозакадемии (КГСХА) и Курганского госуниверситета (КГУ). Процедурно объединение должно завершиться через полгода. Документ подписан 8 июля 2022 года.

В распоряжении говорится: «реорганизацию университета и академии осуществить в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на обеспечение их деятельности».

Минсельхоз должен передать КГУ деньги на содержание академии. Теперь академия в составе КГУ будет подведомственна Минобрнауки.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Новый глава сельхозакадемии в Кургане рассказал об объединении с КГУ

В рубриках

Курган, Урал, Наука, Общество, Россия,