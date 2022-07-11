Мишустин подписал документ о слиянии КГСХА и КГУ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал официальный документ о слиянии курганской сельхозакадемии (КГСХА) и Курганского госуниверситета (КГУ). Процедурно объединение должно завершиться через полгода. Документ подписан 8 июля 2022 года.

В распоряжении говорится: «реорганизацию университета и академии осуществить в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на обеспечение их деятельности».

Минсельхоз должен передать КГУ деньги на содержание академии. Теперь академия в составе КГУ будет подведомственна Минобрнауки.

Курган, Наталья Ефремова

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