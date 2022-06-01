Новый глава сельхозакадемии в Кургане рассказал об объединении с КГУ

И.о. ректора курганской государственной сельскохозяйственной академии (КГСХА) Олег Филистеев не смог назвать даты объединения вуза с КГУ. Но он сообщил, что и Минсельхоз, и Министерство науки и высшего образования РФ поддерживают слияние двух учебных заведений. Об этом он сообщил в интервью изданию «45.ру».

Журналисты спросили у г-на Филистеева, на каком этапе объединение двух вузов. «В Министерстве образования и Минсельхозе прошли заседания комиссий по оценке последствий реорганизаций вузов. Оба министерства высказались за слияние, сейчас документы находятся в правительстве РФ. И мы ждём ответ. Но мы не знаем, когда он будет. Может, через месяц, может, позже. Как только документы получим, тогда начнём работу по объединению, утвердим дорожную карту», – уточнил руководитель КГСХА.

Он уточнил, что летом стартует приём студентов в обычном режиме.

Новый ректор сельхозакадемии признал, что у вуза много проблем. Он также добавил, что после объединения с КГУ учебные заведения смогут участвовать в программе «Приоритет-2030». Сейчас ни КГУ, ни КГСХА не проходят отбор. В том числе и по количеству студентов. В числе плюсов программы он назвал увеличение объёма финансирования и возможность направить преподавателей на переподготовку.

КГСХА не раз становился участником резонансных конфликтов. Год назад из общежитий вуза выселяли студентов и преподавателей, так как учреждение вовремя не решило проблемы пожарной безопасности. Проблему удалось решить только после вмешательства региональных властей.

Курган, Наталья Ефремова

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