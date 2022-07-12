В Зауралье продолжается снижение инфляции

В Курганской области продолжает снижаться инфляция. В июне 2022 года она составила 16,8% (в годовом выражении). Это на 1,5% ниже, чем в мае (18,33%) и на 2% ниже, чем в апреле (18,74%).

Рост цен на продовольственные товары в июне составил 18,89% (в мае – 19,62%, в апреле – 19,8%), на непродовольственные – 18,57% (в мае – 21,55%, а апреле – 22,65%).

Курган, Ольга Федорова

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