Центр Кургана на 2 месяца останется без горячей воды

В центре Кургана на два месяца отключат горячее водоснабжение из-за капитального ремонта тепловой сети на ул. Горького (от ул. Томина до ул. Ленина). Об этом на брифинге 12 июля заявила глава города Елена Ситникова.

Работы пройдут в три этапа: до 20 августа 2022 года отремонтируют участок от Томина до Ленина, до 1 сентября – участок от Ленина до Пролетарской. Последний этап (от ул. Пролетарская до ул. Савельева) завершится 10 сентября.

«На время замены труб в центральной части Кургана будет отключено горячее водоснабжение, поскольку на улице М. Горького пролегает одна из основных тепломагистралей города. К сожалению, без этого не обойтись. Жителям города придется испытать временные неудобства, но они оправданные и временные. Поскольку в последующие годы период отключения горячей воды в летний период будет минимальным», – сообщила Елена Ситникова.

Ремонт будет производить ПАО «Курганская генерирующая компания» за счет выделения субсидии из городского бюджета. Сумму в мэрии не озвучили. «Такая схема взаимодействия администрации Кургана, правительства Курганской области, ресурсоснабжающих организаций позволит выполнить больший объем работ, повысить надежность теплоснабжения городских потребителей. Кроме того, позволит синхронизировать планы работ по капремонту теплосетей с мероприятиями программы «Безопасные качественные дороги», реализуемой руководством Кургана и области, а также мероприятиями из «Водного союза», с тем, чтобы параллельно дорогам областного центра обновлялась и коммунальная инфраструктура, восстанавливалось благоустройство», – сказал исполнительный директор компании-подрядчика Александр Прибылев.

Он добавил, что ПАО «КГК» уже ведутся некоторые земляные работы. «Сами мероприятия в рамках субсидии начнутся в ближайшие дни. Мы демонтируем все лотки, основания, трубы. Взамен старого трубопровода будет проложен новый, с изоляцией из пенополиуретана, который прослужит много лет», – сказал Прибылев.

Напомним, в ближайший четверг весь Курган, а также пос. Юргамыш, с. Кетово, микрорайоны Путейский, Увал, Черемухово в 33-градусную жару останутся без холодной воды. Из-за ремонта на очистных сооружениях водопровода «Арбинка» ее отключат на сутки.

Курган, Ольга Федорова

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