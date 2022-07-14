Власти Зауралья анонсировали очередную смену авиакомпании на маршруте Курган-Москва

Власти Курганской области и аэропорт столицы региона нашли очередного нового перевозчика, который будет летать в Москву. На сайте регионального правительства говорится, что с конца июля 2022 года рейсы открывает авиакомпания «NordStar». Она заменит пришедшего буквально на 2,5 недели перевозчика «Нордвинд», который уходит из Кургана из-за конфликта с аэропортом.

Летом рейсы «Норд стар» будут выполняться трижды в неделю. С осени – ежедневно.

«С 27 июля 2022 полёты будут выполняться 3 раза в неделю на воздушном судне «Боинг-737-800» вместимостью 180 пассажирских мест, из них 6 – бизнес-класс. С этого дня до 31 августа включительно рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и субботам. Из Москвы (аэропорт «Домодедово») вылет в 8:50, прибытие в Курган в 13:50. Вылет из Кургана в 15:00, прибытие в Москву в 14:30 (аэропорт «Домодедово»)», – говорится в сообщении правительства региона 14 июля 2022 года.

Купить билеты из Кургана в Москву на указанные правительством даты пока невозможно ни на сторонних ресурсах, ни на сайте самого перевозчика.

На сайте авиакомпании говорится, что компания была образована в 2008 году, когда была создана торговая марка NordStar, и отдельное юридическое подразделение на базе уже существовавшего ОАО «Авиакомпания «Таймыр».

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Нордвинд», выполнявшая рейсы Курган-Москва с начала июля, внезапно заявила об остановке полётов с 17 июля. Выяснилось, что причиной стали разногласия партнёра перевозчика – авиакомпании «Икар» – с аэропортом (у этих двух компаний совместные рейсы). «Икар» отказалась совершать рейсы Курган-Москва, так как не имеет возможности заправляться своим топливом.

До этого рейсы в Москву выполняла авиакомпания «Победа».

Курган, Наталья Ефремова

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