Полёты из Кургана в Москву прекратятся из-за конфликта перевозчика с аэропортом

Авиакомпания «Норд винд» сделает всего несколько рейсов в Москву из Кургана, так как перевозчики и аэропорт не смогли договориться об условиях сотрудничества. Дело в том, что «Северный ветер» совершает полёты в партнёрстве с авиакомпанией «Икар». Последняя, в свою очередь, отказалась совершать рейсы Курган-Москва, так как не имеет возможности заправляться своим топливом. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика 29 июня 2022 года.

Перевозчики будут летать с начала июля до 17 июля, потом полёты остановятся.

Авиакомпания «Икар» особо подчёркивает, что даёт время аэропорту найти нового перевозчика. Если этого не произойдёт, то столица Зауралья останется без прямых рейсов в Москву.

«Причиной (остановки полётов – прим.ред.) послужил отказ со стороны аэропорта Курган в использовании авиакомпанией собственного авиакеросина на линии Москва – Курган (ранее такая опция была подтверждена применительно к рейсам в Санкт-Петербург и Сочи) и возросшие расходы авиакомпании, которые не покрывались ранее предоставленной скидкой на наземное обслуживание. Дата остановки полётов была определена после консультаций с аэропортом с учётом времени, необходимого на поиск альтернативного перевозчика», – говорится в сообщении компании.

Пассажирам обещают вернуть деньги за билеты на отменённые рейсы.

При этом авиакомпания Икар совместно с партнёрской авиакомпанией «Северный Ветер» продолжает выполнение прямых рейсов из Кургана в Санкт-Петербург и Сочи в соответствии с расписанием, – говорится на сайте «Икара».

Правительство Курганской области и аэропорт пока не выступили с официальным комментарием по ситуации.

Курган, Наталья Ефремова

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