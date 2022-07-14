В Зауралье в 2 раза чаще умирают, чем рождаются

За пять месяцев 2022 года естественная убыль населения Курганской области составила больше 3 тысяч человек. По данным Свердловскстата, с января по конец мая в Зауралье умерло 5710 человек (из них 17 младенцев). Это в 2,1 раза больше, чем родилось за тот же период (2647 человек).

Напомним, в 2021 году число умерших в Курганской области превысило число родившихся в 2,3 раза. Наиболее высокая смертность населения за прошедший год была отмечена в Лебяжьевском, Шатровском, Звериноголовском и Далматовском районах.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»