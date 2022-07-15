В Зауралье сокращается производство продукции животноводства

В Курганской области в первом полугодии 2022 года снизилось поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий. Соответственно сократилось производство продукции животноводства. Так, объем скота и птицы на убой в первые шесть месяцев уменьшился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 22,4 до 19,7 тыс. тонн). Производство молока упало на 7%, яиц – почти на 3%, – сообщает Свердловскстат.

Всего на конец июня 2022 года в курганских хозяйствах насчитывается 1 355 400 голов птицы, это на 15% меньше чем за тот же период 2021 года (1589,4 тыс. голов). Поголовье свиней сократилось больше чем на 5% до 77,9 тыс. голов, поголовье овец и коз – на 1,5 % (до 123 тыс. голов). Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 2,7% до 123,9 тыс. голов. При этом число коров выросло на 0,8% – до 50 тысяч голов.

Напомним, от поголовья скота и птицы будут зависеть премии курганских мэров. Правительство Курганской области расширило показатели, по которым будет оценивать эффективность работы муниципальной власти. Теперь в KPI входит развитие сельского хозяйства. В частности добавились пункты «динамика производства зерна и маслосемян в хозяйствах всех категорий» и «динамика поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий».

Курган, Ольга Федорова

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