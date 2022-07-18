Курганские власти уменьшили субсидию на благоустройство для Шадринска

Правительство Курганской области в очередной раз перекроило бюджет благоустройства Зауралья. В частности, Шадринску уменьшили сумму субсидии на формирование современной городской среды в 2022 году до 6,7 млн рублей (ранее хотели выделить 12,1 млн).

Город Курган, наоборот, получит из регионального бюджета больше, чем планировалось – 134,9 млн рублей. Напомним, в мае сообщалось, что областному центру дадут 129,5 млн рублей.

Всего на благоустройство из областного бюджета выделят 216,9 млн руб., их разделят между 13 территориями.

Далматовский район получит 24 млн рублей.

Катайский район – 8,4 млн рублей.

Лебяжевский округ – 7,9 млн рублей.

Кетовский округ – 7,1 млн рублей.

Каргапольский округ – 5,4 млн рублей.

Целинный округ – 4,6 млн рублей.

Куртамышский округ – 3,6 млн рублей.

Сафакулевский округ – 3,1 млн рублей.

Мишкинский округ – 372 тыс. рублей.

Курган, Ольга Федорова

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