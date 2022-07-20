Жители Кургана обеспокоены выбросами пара из дырявых труб крупного завода

Жители Кургана обеспокоены выбросами курганского завода электромонтажных изделий. В группе «Реальный Курган» в ВКонтакте размещено видео, на котором из дырявых труб завода идет густой белый пар. «Так сбрасывает курганский завод электромонтажных изделий с гальванических ванн выбросы, – утверждает автор видео. – Вообще это все летит вверх, но трубопровод дырявый и это еще летит ближе к земле».

В комментариях по постом одни пользователи предлагают отправить жалобу в Роспотребнадзор, другие сообщают, что никаких вредных выбросов с завода нет. «Автор не знаешь сути, а бред несёшь, это пар от линии промывки от воды, я там работаю и знаю», – написал человек под ником Дим Ас.

Агентство «Новый День» сделает запрос на завод для получения комментариев.

На «КЗЭМИ» изготавливают кабеленесущие системы и электромонтажное оборудование, а также оказывают услуги гальванического цинкования. Стоит отметить, что гальваническое производство является одним из наиболее опасных источников загрязнения окружающей среды. В атмосферный воздух выделяются такие вещества, как цинк, натрия гидрооксид, натрия фосфат, хлористый водород, натрия гидроксид, кадмия сульфат, аэрозоль серной кислоты, натрия сульфат, аэрозоль серной кислоты и т.д. Также загрязняется воздух рабочей зоны. Производственные условия отличаются значительной концентрацией вредных паров и газов, дисперсных туманов и брызг электролитов.

Курган, Ольга Федорова

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