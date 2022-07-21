Курганский завод прокомментировал видео с дырявой трубой, из которой идёт густой дым

«Курганский завод электромонтажных изделий» (КЗЭМИ) прокомментировал видео из соцсетей, на котором из повреждённой трубы предприятия валит густой пар. Съёмки были размещены в группе «Реальный Курган». Автор видео предположил, что пар содержит вредные выбросы из гальванического цеха.

Агентство «Новый День» сделало запрос на предприятие. К сожалению, официальный ответ завода не позволяет сделать вывод о том, вреден или нет заснятый на видео густой пар, а также о том, какое происхождение он имеет. Эти сведения представители предприятия не озвучивают.

Вместе с этим в официальном ответе подтверждают, что вентиляционная труба с огромной дырой принадлежит заводу. На предприятии уверяют, что обнаружили повреждения трубы только 20 июля. И сразу обратились в правоохранительные органы, так как полагают, что повреждения кто-то нанёс умышленно.

Официальный ответ подписан гендиректором завода – Борисом Мухиным. Он утверждает, что на предприятии ведётся строгий контроль выбросов в атмосферный воздух. Очередные замеры специалисты провели в июне 2022 года – все показатели были в норме.

Курган, Наталья Ефремова

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