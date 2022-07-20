Жители Кургана снова обратили внимание чиновников на разрушающуюся набережную

Жители Кургана негодуют из-за того, что часть набережной, отремонтированная пару лет назад, разрушается. Читатели публикуют фото повреждённого ограждения, обвалившегося декоративного камня. Горожане волнуются, что кончается срок гарантии на данный объект, соответственно, устранять эти недочёты никто не будет.

«Последние дни гарантии на работы по реконструкции набережной. Мэрия затаилась и замерла, еще немного и всё, срок пройдет! И никто больше из этих скверных активных людишек не будет заставлять их вести переговоры с подрядчиком, писать претензии и, не дай бог, даже требовать через суд заставить исправлять недостатки работ!

Ведь город расцветает, неужели они не видят?? Слаще морковки не видели, пусть этому рады будут», – написал подписчик в группе «Курган. Курганские.ру» «Вконтакте».

В комментариях мэрия обещала ответить позднее.

Реконструкцию набережной в Кургане проводила тюменская компания «КВН». Это далеко не первая жалоба от горожан на дефекты строительства.

фото - группа "Курган. Курганские.ру".

Вместе с этим сегодня на набережной чиновники городской администрации провели объезд. Но о разрушениях в официальном релизе ничего не сказано. Там лишь отчитываются о том, что уберут сорняки и рекламу с фонарей. Сообщается также, что первый замглавы города Павел Каргаполов посмотрел ремонтируемую территорию напротив АО «Водный союз» (улица Набережная, 12).

По данным мэрии, рабочие отремонтировали там парапет и облицевали его гранитными плитами. Откосы частично облицевали, частично покрасили. Подрядчик сделал лестницу, скоро её должны облицевать плиткой. Сейчас рабочие укладывают плитку на тротуаре. Также на этом участке набережной заменят освещение.

Также в мэрии заявляют, что на набережной разбили фонарь. «Неоднократно вандалы портили низовые светильники на набережной, а на днях разбили фонарь. В правоохранительные органы будет составлено заявление, чтобы установить виновных лиц и привлечь их к ответственности за порчу городского имущества и возмещение нанесённого ущерба», – говорится в сообщении чиновников.

Курган, Наталья Ефремова

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