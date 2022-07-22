Мэрия Кургана сообщила, что дефекты на набережной появились «по разным причинам»

Власти Кургана сообщили, что участок набережной с декоративным щебнем и бетонными ячейками разрушается «по разным субъективным и объективным причинам». Там добавили, что готовят документы в суд – чтобы обязать подрядчика сделать ремонтные работы по гарантии. В мэрии уточняют, что реконструкцией набережной на этом участке занималась компания «Глобалстрой». Об этом представители мэрии сообщили в комментариях под постом о том, что сделанная пару лет назад набережная уже имеет дефекты.

«Работы по благоустройству набережной на участке от ул.Кирова до ул.Советская д.1а завершены в ноябре 2019 года. Работы были выполнены по проекту ООО «Архстройпроект». <…> Мелкий цветной щебень является декоративным элементом откоса и не влияет на защитную способность откосов. За время эксплуатации отделка конструкций набережной (откосы, лестницы, парапеты, ограждения и пр.) утратила первоначальный внешний вид по разным субъективным и объективным причинам. Однако несущей и ограждающей способности данные конструктивные элементы не утратили. По вопросу выявленных дефектов ранее выполненных работ МКУ «Управление капитального строительства города Кургана» ведёт претензионную работу с подрядчиком – ООО «ГлобалСтрой». Подготовлены документы в Арбитражный суд на подрядную организацию, которая не исполняет гарантийные обязательства по контракту», – говорится в сообщении, оставленном с аккаунта администрации Кургана.

Отметим, разбирательства в арбитраже между УКС и «Глобалстрой» уже идут. Требования муниципальных чиновников такие:

– отремонтировать штукатурку подступенков лестниц №1, №2, №3

– отремонтировать облицовку верхнего парапета (1 плитка)

– устранить проседание плиточного покрытия тротуара.

Про разрушенные ячейки и бетонное ограждение в иске ничего не сказано.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»