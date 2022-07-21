Малышев утверждён в должности замгубернатора Курганской области

Константин Малышев назначен заместителем губернатора Курганской области, сообщили в пресс-службе губернатора региона 21 июля 2022 года. До этого момента он был исполняющим обязанности замгубернатора.
Г-н Малышев был назначен в феврале 2022 года. До назначения он работал в «Кургангражданпроекте».
Малышев курирует отрасль строительства и ЖКХ. В его ведении находится департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области и государственная жилищная инспекция региона.
Курган, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube