Малышев утверждён в должности замгубернатора Курганской области

Константин Малышев назначен заместителем губернатора Курганской области, сообщили в пресс-службе губернатора региона 21 июля 2022 года. До этого момента он был исполняющим обязанности замгубернатора.

Г-н Малышев был назначен в феврале 2022 года. До назначения он работал в «Кургангражданпроекте».

Малышев курирует отрасль строительства и ЖКХ. В его ведении находится департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области и государственная жилищная инспекция региона.

Курган, Наталья Ефремова

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