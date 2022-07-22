В Кургане стартует суд над бывшим главврачом БСМП

Курганский городской суд назначил дату первого судебного заседания по делу бывшего главврача больницы скорой медицинской помощи Вероники Евдокимовой. Суд над Евдокимовой начнется утром 3 августа 2022 года.

Женщина обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Главврач премировала сотрудников, однако забирала и тратила деньги по личному усмотрению. Всего главврач причинила сотрудникам БСМП ущерб на сумму более 97 тысяч рублей.

Курган, Ольга Федорова

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