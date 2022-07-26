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Вторник, 26 июля 2022, 15:40 мск

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Курганцев чаще всего освобождают от армии из-за кожных патологий

Фото – скрин телесюжета Области 45

Курганских призывников чаще всего не берут на службу из-за кожных болезней. Об этом в интервью «Области-45» сообщил начальник центра военно-врачебной экспертизы Сергей Дик. «Наиболее частные патологии – это кожные патологии. Это всевозможные дерматиты атопические, экземы», – признался Дик. Примечательно, что недавно в Кургане как раз была осуждена заведующая амбулаторным кожным отделением областного кожно-венерологического диспансера, которая помогала призывникам избежать службы в армии.

Если говорить о костно-мышечных патологиях, то по словам Сергея Дика, это сколиозы разных степеней, плоскостопие и остеохондрозы. Также не попадают в армию юноши с различными видами умственной отсталости. Годность курганских призывников в весеннюю кампанию-2022 составила 51,2% (эта цифра изменится по итогам года). Всего служить отправились почти тысяча человек, 10 из них попали в президентский полк.

Курган, Ольга Федорова

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