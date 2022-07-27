В Кургане задержали юношей, которые разбили 2 остановки

Полиция задержала юношей, которые в ночь на 26 июля 2022 года разбили две остановки в Кургане. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Курганской области.

Задержать одного из хулиганов удалось рядом с одной из разбитых остановок на улице Половинская благодаря свидетельским показаниям. Он находился в компании ещё двоих несовершеннолетних. Все они были пьяны.

Троих молодых людей поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области, так как ночью родителям их передать было невозможно – они не из Кургана.

В отношении 17-летних молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Один из членов этой группы вместе со своим совершеннолетним товарищем разбили две остановки, предполагают силовики.

«17-летний курганец и его 18-летний приятель – житель Далматовского района – разбили стёкла двух остановочных комплексов, причинив ущерб администрации города Кургана свыше 20 тыс. рублей. В отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.214 УК РФ. Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении»,– говорится в сообщении полиции.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»