В Кургане пьяный судимый мужчина разбил остановку

В Кургане задержали очередного вандала, который разбил остановку – на этот раз на улице Рихарда Зорге. Хулигана запечатлела камера наблюдения. Как выяснилось, он был пьян. Злоумышленник признался в порче имущества города. Подробности рассказывают в пресс-службе управления МВД по Курганской области.

«Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили личность злоумышленника. По подозрению в совершении противоправного деяния задержан 24-летний ранее судимый житель Кургана, который вечером18 августа, находясь в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений разбил стекло остановочного комплекса. Материальный ущерб, причинённый администрации Кургана, составил порядка 50 тыс. рублей»,– уточнили правоохранители.

Пока идёт следствие, мужчина будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Хулиган стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев.

Курган, Наталья Ефремова

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