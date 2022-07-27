В Щучанском районе выбрали нового главу

В Щучанском муниципальном округе Курганской области выбран новый глава. Как и прогнозировал «Новый День», эту должность вместо Евгения Захарова занял бывший председатель думы Щучье, экс-начальник МО МВД России Щучанский Геннадий Подкорытов. За него проголосовали большинство окружных депутатов. До последнего времени Подкорытов работал заместителем директора по гражданской обороне, мобилизационной работе и общей безопасности в ГБУ «Санаторий «Озеро Горькое».

Геннадий Захаров руководил Щучанским районом 2,5 года. После того, как территория была преобразована в муниципальный округ, Захаров не стал участвовать в конкурсе на должность главы. По данным «Нового Дня» бывший глава района займется бизнесом.

Курган, Ольга Федорова

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