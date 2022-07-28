В Зауралье снизилось производство мяса птицы, масла и молока

В Курганской области на 45 процентов снизилось производство сливочного масла, почти на 14 процентов – производство мяса птицы и прочих продуктов убоя, на 9 процентов – макарон и минеральной воды, на 7 процентов – молока. Об этом говорится в отчете Свердловскстата о производстве важнейших видов промышленной продукции за январь-июнь 2022 года.

Также сократилось производство лесоматериалов (на 5%), блоков и прочих изделий для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня (на 24%). Что касается производства бетона, то оно рухнуло на 36,5 процентов. Всего 8,3 тыс. м. куб. было изготовлено в первом полугодии.

При этом рост демонстрирует производство мяса крупного рогатого скота и насосов (воздушных или вакуумных) и транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог – на 67 и 68, 55 процентов соответственно к аналогичному периоду 2021 года.

Курган, Ольга Федорова

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