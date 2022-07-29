На пост главы Притобольного района претендуют 2 человека

Два кандидата подали заявки для участия в конкурсе на пост главы Притобольного района Курганской области. Это Дмитрий Спиридонов – и.о. заместителя главы района и Ирина Посохова – ведущий специалист отдела аграрной политики и экономики администрации района.

Заседание думы, где депутаты проголосуют за одного из двух кандидатов, состоится 10 августа 2022 года. Об этом агентству «Новый День» сообщили в администрации муниципалитета.

Прежняя глава Притобольного района Лариса Злыднева покинула пост после внеочередного заседания думы 1 июля 2022 года. Депутаты рассмотрели её заявление об отставке по собственному желанию и приняли его.

Притобольный район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»