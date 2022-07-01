В Курганской области ушел в отставку очередной глава района – четвертый за месяц

В Притобольном районе Курганской области меняется глава. Лариса Злыднева, возглавившая район в мае 2021 года, написала заявление на увольнение по собственному желанию. Обязанности главы будет временно исполнять заместитель по социальным вопросам Сергей Комогоров.

Это уже четвертый по счету глава района, ушедший в отставку в июне 2022 года. Ранее стало известно, что должности покидают главы Каргапольского, Мишкинского и Щучанского районов. Источники «Нового Дня» сообщают, что это не последние отставки.



Напомним, на посту главы района Злыднева в 2021 году сменила Дмитрия Лесового. Он ушел в отставку после неудачной попытки преобразовать район в округ. Примечательно, что реформа провалилась не без помощи Ларисы Злыдневой – она руководила Плотниковским сельсоветом, проголосовавшим против объединения. В 2022 году в районе была предпринята вторая попытка объединиться в единый округ. Как и Лесовой, Злыднева с ней не справилась – население трех сельсоветов высказалось против.

Курган, Ольга Федорова

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