Третий за месяц глава района уходит в отставку в Курганской области

Глава Каргапольского района Курганской области Сергей Князев уходит в отставку. Как и прогнозировал «Новый День», он не подал заявку на участие в конкурсе на руководителя муниципального округа.

Как сообщается на сайте районной администрации, документы на конкурс подали три человека – председатель думы Каргапольского округа Евгений Ленков, начальник отдела сельского хозяйства райадминистрации Александр Коновалов, и некто Драчев Владимир Александрович. К сожалению, в администрации не раскрывают информацию о кандидатах. Возможно, речь идет об одном из лидеров федерального проекта Молодой Гвардии Единой России «Школа Парламентаризма» Александре Драчеве, который выдвигался в гордуму Кургана в 2019 году.

По информации «Нового Дня», Сергей Князев был вынужден покинуть должность главы района из-за претензий, возникших к нему у губернатора Вадима Шумкова.

«Князева попросили уволиться из-за лесных пожаров. Некоторым предпринимателям они выгодны – так можно скрыть незаконные рубки или получить древесину (горельник) по бросовой цене. Говорят, что и на Князева пало подозрение», – рассказывают инсайдеры в областном правительстве.

В апреле и мае, когда Курганская область повсеместно горела, наличие у семьи Князева компаний в сфере лесозаготовки и деревообработки обсуждалось в социальных сетях особенно активно. Согласно базе данных Seldon, сергей Князев является учредителем нескольких организаций – ООО «Форес-К», ООО «ДОЗ Кособродск», ООО ЛПК «Кособродский ДОЗ» и т.д.

Напомним, что Князев – уже третий глава, об увольнении которого стало известно в июне. Также должности покидают главы Мишкинского и Щучанского районов. Источники «Нового Дня» сообщают, что это не последние отставки.

Курган, Ольга Федорова

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