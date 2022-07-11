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Понедельник, 11 июля 2022, 09:21 мск

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Двух из трёх кандидатов допустили до выборов главы Каргапольского округа

Два человека прошли конкурсный отбор на пост главы Каргапольского округа Курганской области. Это председатель окружной думы Евгений Ленков и сотрудник местной администрации Александр Коновалов (согласно сайту округа, руководитель отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности). Об этом сообщают в администрации муниципалитета.

Третьего участника конкурса – Владимира Драчёва – комиссия не допустила до дальнейших этапов отбора.

Вместе с этим стоит сказать, что г-н Ленков набрал больше баллов на этапе отбора комиссией, чем его конкурент.

Как уточнил в беседе с агентством «Новый День» г-н Ленков, ориентировочно заседание думы, на котором пройдёт голосование за кандидатуры на пост главы, намечено на 19 июля 2022 года.

Действующий глава Каргапольского округа – Сергей Князев. Причины его ухода с поста неизвестны. Неофициально обсуждался его бизнес в сфере лесозготовки в качестве одной из возможных причин отставок.

Каргапольский округ, Наталья Ефремова

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