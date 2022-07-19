Новым главой Каргапольского округа стал депутат

Новым главой Каргапольского округа стал Евгений Ленков – действующий председатель местной думы. Решение приняли депутаты 19 июля 2022 года, сообщается в официальной группе муниципалитета «Вконтакте».

Его соперником был руководитель отдела сельского хозяйства Александр Коновалов.

До этого момента главой округа был Сергей Князев. Он не участвовал в конкурсе на пост главы округа. Свой уход с поста г-н Князев до сих пор не прокомментировал. Вместе с этим в июне 2022 года его слова цитировали в официальном паблике правительства области. Тогда он заявлял, что хочет остаться в команде губернатора. «Если я приму решение оставить этот пост, то однозначно хочу остаться работать в команде, потому что вместе, при поддержке губернатора, его заместителей, руководителей областных департаментов за последние три года нам удалось сделать больше, чем за 10-15 последних лет», – говорил г-н Князев, комментируя итоги программы обучения, которую организовали областные власти.

Каргапольский округ, Наталья Ефремова

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