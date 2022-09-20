Новый каргапольский глава Ленков заявил, что на отлов бродячих собак нет денег

Новый глава Каргапольского округа Евгений Ленков заявил, что на отлов бродячих собак не хватает денег. Более того, он сообщил, что отстреливать собак «не совсем гуманно». Напомним, помимо того, что это негуманно, это запрещено действующим федеральным законодательством, которое предусматривает отлов – стерилизацию – вакцинацию – биркование и выпуск на прежние места обитания бездомных псов. Своими мыслями о трудностях в отлове бездомных четвероногих г-н Ленков поделился в прямом эфире ЦУР Курганской области «ВКонтакте» 20 сентября 2022 года.

«Такого рода обращения поступают к нам (о необходимости отлова собак – прим.ред.), мы обращаемся в ветеринарную службу, ветеринарная служба делает запросы в специальную организацию. В случае выделения денежных средств из фонда, который непосредственно предусмотрен на борьбу с бездомными животными (то есть на распределение их в питомники, либо стерилизацию), уже происходит отлов бездомных животных. Эта процедура достаточно сложная. Если бы мы имели возможность заниматься ей сами… но вы сами понимаете, что производить отстрел животных – это не совсем гуманно»,– заявил г-н Ленков в эфире.

Он добавил, что «в данный момент у специализированной организации лимиты денежных средств исчерпаны. Если они сейчас будут пополнены, то эта работа будет продолжена». Ленков также сообщил, что «в этом году» уже производился отлов животных на территории Каргапольского округа.

Согласно постановлению, которое Вадим Шумков подписал ещё будучи врио губернатора, организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев в регионе осуществляет управление ветеринарии Курганской области. «Отлов животных без владельцев производится специализированной организацией по отлову на основании заявки органа местного самоуправления», – говорится в документе.

Отловленных кошек и псов должны отвезти в приют, осмотреть, сделать прививки, стерилизовать, маркировать и выпустить обратно на места отлова. Умерщвлять здоровых животных запрещено. Тем более – отстреливать, как выразился г-н Ленков.

Почему у управления ветеринарии сложился дефицит средств на отлов безнадзорных животных – неясно. Получить дополнительные пояснения главы округа Евгения Ленкова не удалось – он не ответил на телефонный звонок агентства «Новый День».

Судя по информации каргапольских властей, периодически выделямых сумм хватает на отлов лишь нескольких животных. «В весенний период на территории округа специализированной организацией произведён отлов 4 бродячих собак в р.п. Каргаполье, с. Тагильском и р.п. Красный Октябрь»,– говорилось в сообщении властей района летом 2022 года.

Напомним, накануне в эфире радио «России» губернатор Вадим Шумкова заявил, что главы отвечают за все, вне зависимости от того, к чьим полномочиям относится решение той или иной проблемы в районе. «Ряд вопросов не требуют денежного исполнения, там же есть организационные – просто надо руками поработать. Иди и решай. Тебя для этого поставили. Хватит изображать вот эти игры в законы и в полномочия и в прочее и прочее. Иди работай», – сказал глава Зауралья.





Каргапольский округ, Наталья Ефремова

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