В полиции Зауралья рассказали, где в регионе обитают самые пьющие водители

За два дня курганские автоинспекторы поймали на дорогах области более 40 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Такие итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» озвучили в ГИБДД по Курганской области.

«Только за 29 и 30 июля дорожные полицейские отстранили от управления 42 пьяных водителей, либо тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На водителей составлены административные материалы, предусматривающие лишение права управления до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Там отметили, что в Шадринске, а также в Белозерском и Щучанском районах нетрезвые водители управляли транспортом в состоянии опьянения повторно. «Материалы в отношении этих граждан переданы в отделы полиции для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ», – уточнили в полиции.

Еще 46 человек были привлечены к ответственности за отсутствие водительского удостоверения. 10 водителей управляли транспортом, лишенные такого права. В порядке статьи 27.13 КоАП задержано и помещено на специализированные стоянки 34 транспортных средства.

Курган, Ольга Федорова

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