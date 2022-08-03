На предприятии бывшего главы района Зауралья работник погиб из-за нарушений требований охраны труда

На лесоперерабатывающем предприятии, где погиб человек, нарушали правила охраны труда. К такому выводу пришла Гострудинспекция по Курганской области после расследования несчастного случая. Речь идёт о ЧП, которое случилось в июне 2022 года в ООО «Лесоперерабатывающий комплекс Кособродский ДОЗ». На водителя лесовоза упало бревно, травмы оказались смертельными, мужчина погиб.

Ранее в ведомстве сообщали, что бревно упало при разгрузке машины.

3 августа инспекция рассказала, что рассаледование ЧП завершили. «Основная причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении требований по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ при осуществлении погрузки и разгрузки лесоматериалов, а также недостаточная организация и проведение подготовки работников по охране труда, непроведению обучения и проверки знаний по охране труда»,– говорится в сообщении ведомства.

Там добавляют, что рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Совладельцем «Лесоперерабатывающий комплекс Кособродский ДОЗ», согласно базе данных «Сэлдон Базис», является бывший глава Каргапольского округа Курганской области Сергей Князев.

Каргапольский район, Наталья Ефремова

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