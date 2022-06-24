На заводе курганского чиновника работника убило бревном

В Курганской области водитель лесовоза погиб из-за бревна, выпавшего из машины при разгрузке. «Работник при ослаблении увязки штабеля круглого леса вследствие падения бревна через стойки получил травму, несовместимую с жизнью», – сообщили в госинспекции труда, которая проводит расследование.

В ведомстве уточняют, что несчастный случай произошел в ООО «Лесоперерабатывающий комплекс Кособродский ДОЗ». Согласно базе данных Seldon, Кособродский ДОЗ принадлежит семье главы Каргапольского района Сергея Князева, сам он владеет 50 процентами предприятия.

Напомним, Сергей Князев уходит с должности главы района. Он не подал заявку на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Каргапольского муниципального округа Курганской области, который состоится 8 июля 2022 года.

Курган, Ольга Федорова

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