В Кетовском округе Курганской области засекретили кандидатов на пост главы

В Кетовском округе засекретили информацию о кандидатах на пост главы. Приём документов от претендентов завершился 2 августа 2022 года. Однако в администрации не смогли назвать имена тех, кто подал документы для участия в конкурсе. Там предложили направить официальный запрос. Это значит, что граждане не смогут узнать фамилии тех, кто желает стать главой, потому что они не смогут направить запрос СМИ.

В администрации округа в ответ на вопрос агентства «Новый День» также не смогли назвать главу конкурсной комиссии. Очевидно, эту информацию также предпочитают скрывать.

И.о. главы Кетовского округа Олег Язовских отказался сказать агентству «Новый День», передал ли он свои документы в комиссию и станет ли он участником конкурса. Г-н Язовских предложил обратиться в правительство региона с этим вопросом.

Такая информационная закрытость характерна не для всех муниципалитетов региона – в других районах и округах фамилии кандидатов озвучивают как на официальных ресурсах, так и в местной прессе. С чем связана секретность в Кетовском округе – не вполне понятно.

Олег Язовских возглавил администрацию района в январе 2022 года. Он пришёл на смену Андрею Дружкову, который не успел проработать на посту главы Кетовского района и года и ушёл в отставку по собственному желанию.

Конкурс на пост главы Кетовского округа состоится 29 августа 2022 года.

Кетовский округ, Наталья Ефремова

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