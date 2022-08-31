Новым кетовским главой стал Олег Язовских

Олег Язовских стал новым главой Кетовского округа в Курганской области. Ранее он отказался комментировать своё участие в конкурсе. Власти округа также засекретили кандидатов и до последнего хранили молчание о ходе конкурсных процедур. 31 августа депутаты местной думы проголосовали за кандидатуру г-на Язовских. Об этом сообщил депутат областной думы Евгений Кафеев на своей странице «Вконтакте».

«По результатам тайного голосования единогласно выбран Язовских О.Н. Поздравляю!»,– написал г-н Кафеев.

Олег Язовских возглавил Кетовский район в январе 2022 года. Он был назначен исполняющим обязанности. До этого главой был Андрей Дружков, который ушёл с поста по собственному желанию, не проработав и года.

Кетовский округ, Наталья Ефремова

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