В Кетовском районе назвали имя будущего главы

В Кетовском округе Курганской области 29 августа состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность окружного главы. На сайте администрации сообщается, что конкурс прошли бывший начальник отдела ГО и ЧС и ЕДДС Виктор Катков (получил 9,8 балла) и действующий глава района Олег Язовских (получил 14,8 балла).

Стоит отметить, что Виктор Катков – это технический кандидат, причем со стажем. Он также составлял конкуренцию на выборах бывшему главе района Андрею Дружкову. Соответственно уже сейчас можно сделать вывод, что район возглавит Олег Язовских. Как сообщил «Новому Дню» глава окружной думы Леонид Воинков, заседание думы, на котором депутаты выберут главу округа, состоится в 10 часов 31 августа.

Напомним, ранее и.о. Олег Язовских отказывался сообщить агентству «Новый День», передал ли он свои документы в комиссию и станет ли он участником конкурса. На официальный запрос, посланный в администрацию Кетовского района еще 4 августа, чиновники не ответили до сих пор.

Курган, Ольга Федорова

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