В Кургане власти и строители пытаются ограничить проход людей по закрытому на ремонт мосту

В Кургане по закрытому на ремонт Кировскому мосту продолжают ходить пешеходы, в том числе и дети. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в ролике, опубликованном в аккаунте администрации. Она добавила, что строители постараются полностью заблокировать проход по сооружению для посторонних.

«Некоторые жители Кургана не очень дисциплинированы, знаки дорожного движения и запрещающие знаки они не соблюдают, принято было совместно с подрядчиком решение поставить бетонное ограждение, чтобы проезд был невозможен. Тем не менее некоторые пешеходы всё равно проходят по мосту. С подрядчиком мы посовещались и принято решение полностью заблокировать хождение пешеходов именно в целях безопасности. Ограждения не будет, мостовые конструкции будут разобраны, пешеходы должны думать о своей безопасности, о безопасности своих детей, которые сейчас отдыхают у бабушек, дедушек на дачах, либо проживают на территории дачных кооперативов. Родители по законодательству несут полностью ответственность за детей»,– сказал г-жа Ситникова.

Другой муниципальный чиновник сообщил, что ремонт моста должны закончить раньше срока.

«Мы очень рады, что именно эта подрядная организация зашла к нам. Это очень серьёзная ресурсная организация. Мы разговаривали с руководством, подрядная организация гарантирует, что выполнят работы гораздо раньше, чем указано в контракте. По контракту у нас 1 июня 2023 года. В зимний период работы останавливаться не будут»,– сказал директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков мэрии Кургана.

Подрядчиком является челябинская компания «Урал-Сервис-Групп». Стоимость контракта – свыше 60 млн рублей.

Курган, Наталья Ефремова

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