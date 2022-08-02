В Кургане ещё один мост закрыли на ремонт

В Кургане 2 августа 2022 года закрыли ещё один мост на ремонт – Кировский. «Строительная техника займётся разбором конструкций верхней части моста: разбором перильного и барьерного ограждений, снятием верхних слоёв дорожного покрытия и тротуарной части, ремонтом балок»,– поясняют городские власти. Сроки открытия моста они не называют.

На перекрёстке улицы Свободы и шоссе Тюнина до 15 октября установят светофор.

«Ремонт Кировского моста включает полную замену верхней части объекта. Останутся только опорные балки, которые отремонтируют. Вся верхняя часть моста (дорожная одежда, тротуарная часть, барьерное и перильное ограждения) будет заменена, также будут сделаны подъезды к мосту и установлено новое освещение»,– обещают чиновники.

Меняется маршрут автобуса № 53 «Рынок – Сады «Нива» – Сады «СЭММ» – Сады «Химмаш» (сезонный садоводческий маршрут)». Новый путь: ул. Куйбышева, шоссе им. Тюнина, автодорога в сады: «Нива», «Исток», «Автоколонна № 1855», «Урожай», «КМЗ-4», «Пенсионер», «Химмаш», «Коммунальник», «Зауралец», ул. Дорожная, ул. Свободы, шоссе им. Тюнина, автодорога на пос. Смолино, ул. Бурова-Петрова, ул. Сибирская, ул. Климова, ул. Красина, ул. Куйбышева и далее по маршруту. Посадка пассажиров на остановке «Центральный рынок» осуществляться не будет. Новое место посадки – «Троицкая площадь – Дом торговли».

Ранее на ремонт закрыли Некрасовский мост.

Курган, Наталья Ефремова

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