В Кургане на два месяца закроют Некрасовский мост

Движение по Некрасовскому мосту в Кургане перекроют почти на два месяца – с 6 утра 2 июля до 24.00 часов 25 августа 2022 года. Такое решение по просьбе подрядчика, ремонтирующего путепровод, приняла администрация города.

«Закрытие путепровода позволит более качественно и быстро выполнить весь комплекс работ, связанных с бетонированием и восстановлением практически заново шкафных конструкций моста», – сообщили в мэрии. Там попросили жителей отнестись с пониманием к этой ситуации.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»