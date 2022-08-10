Депутаты Притобольного района по совету нового чиновника правительства Курганской области выбрали главу

В Притобольном районе Курганской области выбрали нового главу. Им стал Дмитрий Спиридонов. Он победил в тайном голосовании депутатов районной думы, сообщается на сайте администрации муниципалитета 10 августа 2022 года. Ранее г-н Спиридонов работал в Кетовском районе – он был главой Шмаковского сельсовета.

Его соперником, напомним, была Ирина Посохова – ведущий специалист отдела аграрной политики и экономики администрации района.

Именно г-ну Спиридонову перед голосованием депутатов конкурсная комиссия отдала предпочтение. Его балл – 13,9. А г-жа Посохова получила оценку в 9,2 балла. Комиссию возглавил новый чиновник департамента информационной и внутренней политики Курганской области – заместитель директора ведомства Евгений Сорогин.

Прежняя глава Притобольного района Лариса Злыднева досрочно ушла в отставку этим летом.

Притобольный район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»