Власти Зауралья выдвинули новую версию появления смога: горят торфяники

Власти Курганской области выдвинули вторую версию причин появления дымки в регионе 11 августа 2022 года. В 11 часов дня в официальном тг-канале правительства появилось сообщение о том, что причина задымления – природное явление под названием туман. Однако после полудня в соцсетях появились комментарии департамента гражданской защиты,охраны окружающей среды и природных ресурсов области, в которых говорится, что причиной запаха гари и задымления могло стать теление торфяников.

«По состоянию на 11.08.2022г. на территории Курганской области действующих лесных пожаров не зафиксировано. За истекшие сутки действовало три пожара в Петуховском и Половинском муниципальных округах, которые были ликвидированы в первые же сутки. Также запах гари и задымление появились в результате тления торфяных болот, находящихся на территории Кетовского района. Болота регулярно проверяются и проводится проливание водой с применением пожарных автомобилей. Ситуация находится под контролем»,– говорится в сообщении департамента природных ресурсов, которое опубликовано в паблике «За Курганами» «Вконтакте».

Курган, Наталья Ефремова

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