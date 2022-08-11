Власти Курганской области объяснили причину дымки в регионе

Власти Курганской области заявили, что с утра 11 августа и до полудня в регионе будет туман. В официальных аккаунтах правительства поспешили сообщить, что это не дым от пожаров.

«В Кургане 11 августа по состоянию на 8:30 утра наблюдалось природное явление – туман. Как сообщает курганский ЦГМС, рассеивание тумана происходит при повышении температуры на 5-10 градусов от той, при которой он образовался. Таким образом, рассеивание тумана ожидается к 12:00 часам. Во избежание распространения недостоверной информации информируем, что на утро 11 августа на территории Курганской области действующих пожаров не зафиксировано»,– говорится в пояснениях правительства, которые опубликованы в 11 часов дня.

Отметим, лесные пожары охватили соседние регионы – Ямал и ХМАО.

Курган, Наталья Ефремова

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