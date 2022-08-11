Власти Курганской области второй раз за день опровергли свои слова: причиной смога названы пожары в Югре

Власти Курганской области опровергли два собственных заявления о причине смога в Кургане и озвучили третью за день (!) версию задымления.

В 16 часов дня 11 августа департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области заявил, что смог обсусловлен пожарами в ХМАО. Буквально несколько часов назад это же ведомство оставило публичный комментарий о том, что в Кетовском районе тлеют торфяные болота и смог появился именно из-за этого. Ещё раньше, в 11 часов дня, в официальном аккаунте правительства Курганской области появилось заявление о том, что дымка – это природное явление, которое называется туманом. И что она развеется в 12 часов.

«Сегодня, 11 августа, на территории города Кургана наблюдается дымка, обусловленная переносом ветрами восточного направления продуктов горения от очагов лесных пожаров Ханты-Мансийского автономного округа. В Курганской области на данный момент действующих природных пожаров, в том числе на торфяных болотах нет. Последний пожар на торфяных болотах был ликвидирован 9 августа»,– говорится в новом сообщении на официальной странице «Вконтакте» департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области (появилось после 16 часов дня).

Стоит отметить, что сообщение о том, что в Кетовском районе тлеют торфяники, оставленное в полдень в паблике «За Курганами», департамент природных ресурсов Курганской области поправил. Теперь там упоминания о торфяниках нет, а виновниками задымления названы пожары в ХМАО (скрин первоначальной версии чиновников редакция уже приводила).

Отметим, никаких объяснений относительно трёхкратной смены позиции курганские власти пока не дали.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»