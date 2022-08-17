В колонию отправили бывшего начальника управления МЧС по Курганской области

В Кургане осудили бывшего главу управления МЧС по Курганской области Олега Рожкова. Он должен отправиться в колонию общего режима на 6 лет. Также его лишили права занимать должности, связанные с госслужбой, на 2 года. И лишили звания полковника внутренней службы. Об этом 17 августа рассказывает следственное управление СК по Курганской области.

В ведомстве напоминают, что г-на Рожкова обвиняли в нескольких преступлениях.

Первое – он купил и оплатил для нужд МЧС робототехнику, которая непригодна для использования. «В 2018 году обвиняемый, являясь председателем комиссии по приёмке продукции в рамках гособоронзаказа на поставку робототехнического оборудования для нужд МЧС России, достоверно зная о существенных недостатках техники, организовал её приемку и составление фиктивных актов, которые лично подписал и представил к оплате в МЧС России. МЧС России необоснованно перечислило поставщику более 56,5 млн рублей»,– говорится в пояснения следователей.

Экспертиза подтвердила, что робототехнические комплексы не соотвествовали требованиям техздания, а выявленные недостатки влекут их неработоспособность.

Второй эпизод – по версии следствия и суда, главный спасатель Курганской области для личного досуга использовал транспорт МЧС, а технику ведомства применял для строительства своего дома. Эти действия относятся к 2019-2022 годам (то есть фактически до момента суда).

«Квадроцикл, снегоход и многочисленная дорогостоящая строительная техника использовались обвиняемым для досуга и при возведении его жилого дома, что повлекло невозможность её применения в течение длительного времени для нужд возглавляемой им организации»,– объяснили в СУ СК.

Третий эпизод связан с зарплатой Рожкова. Как говорится в материалах дела, в сентябре 2019 года у Рожкова истёк срок временного исполнения служебных обязанностей начальника ГУ МЧС России по Курганской области. Но он обманул главбухга и сообщил о своём дальнейшем назначении. «Затем, путём обмана и злоупотребляя доверием, убедил её и руководство главного управления безосновательно начислять и осуществлять ему выплаты по ранее занимаемой должности. Вместе с тем, Рожков начальником главного управления назначен не был, а незаконно начисленные на протяжении нескольких месяцев деньги похитил»,– заявили следователи.

Олега Рожкова задержали в марте 2020 года.

В зале суда сегодня его взяли под стражу.

Фото – следствие. Те самые роботы, которых оплатил Рожков

Курган, Наталья Ефремова

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