Главу курганского завода отправят в колонию за аферу с МЧС

Директор и соучредитель ЗАО НПО «Курганский завод Спецтеники» Вячеслав Филимонов приговорён судом к пять годам исправительной колонии общего режима.

Мужчину признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). «Директор предприятия с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации заключил с МЧС госконтракт на поставку до 1 ноября 2017 года робототехнических средств легкого класса в количестве 10 единиц с определенными характеристиками, при этом достоверно зная, что предприятие не имеет технологической возможности изготовить заявленное на конкурс оборудование», – напомнили в прокуратуре Курганской области подробности дела.

В итоге завод с опозданием поставил МЧС некачественные и несоответствующие техническому заданию мобильные робототехнические комплексы.

«Таким способом он похитил путем обмана из российского бюджета более 56 млн рублей», – сообщили в надзорном ведомстве. Этот ущерб осужденный обязан выплатить пострадавшей стороне. Свою вину Филимонов не признал.

Напомним, главу завода Спецтехники задержали в марте 2020 года. Вскоре после этого был задержан бывший руководитель управления МЧС по Курганской области Олег Рожков. Следствие предполагало, что именно по вине Рожкова ведомство оплатило бракованную технику.

Курган, Ольга Федорова

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