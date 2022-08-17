Губернатор Шумков увидел деградацию во взгляде местных начальников

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в очередной раз обрушился с критикой на «местных начальников». Накануне глава Зауралья побывал в Звериноголовском районе, где впечатлился работой местных фермеров Ивановых и сравнил их с бюджетниками не в пользу последних.

«Ребята пашут. Многим бы в бюджетном секторе такую же сноровку, хозяйскую хватку да самоотдачу в труде, а не ту смесь «деградации и провинциально-уездного декаданса», какую случается встречать во взгляде мелких местных начальников, свято уверенных, что им все должны. Они никому и ничего, им все. Сколько бы при этом денег ни дали», – написал губернатор в своем тг-канале.

Возможно, «деградацию» губернатор увидел в глазах руководителей круглянской школы, в которой сейчас делают ремонт за 62 млн рублей. «К сожалению, несмотря на сумму, не во всем видна вовлечённость местного начальства, предпочитающего лозунги да отговорки», – написал в другом своем посте в тот же день Вадим Шумков.

Напомним, губернатор Курганской области регулярно критикует собственных подчиненных, муниципальных служащих и простых бюджетников. По его словам, многие жители Зауралья за время стагнации региона напрочь отвыкли работать. «Плохо, когда вы пытаетесь что-то сделать, а все ваши усилия натыкаются на равнодушно-свинцовое ничегонеделание, базирующееся на святой уверенности в собственной непогрешимости», – жаловался губернатор на условия своего труда.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»