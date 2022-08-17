За полгода 14 тысяч человек покинули Зауралье и переехали жить в другие города и страны

За первое полугодие 2022 года из Курганской области уехали 14052 человека. Это на 2017 человек больше, чем прибыло в регион за тот же период. Таковы итоги миграции населения, которые подвел Свердловскстат за 6 месяцев. Основная масса разъехалась по городам России (12069 чел.) и в государства СНГ (1902 чел.), 81 человек переехал из Зауралья в страны дальнего зарубежья.

Напомним, губернатор Курганской области Вадим Шумков признал, что отток населения из региона не останавливается. По его словам, в сложившейся ситуации можно только продолжить заниматься благоустройством Кургана, чтобы привлечь в него людей, уставших от жизни в мегаполисах.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»